A disporlo la prefettura del capoluogo peloritano, a causa di alcune inadempienze che riguardano lo stadio "San Filippo".mentre non sarebbe stato ripristinato l'impianto di illuminazione esterna delle aree adiacenti alle vie di afflusso allo stadio. Inoltre, non sarebbe stata posizionata una porta divisoria con il parcheggio destinato ai tifosi ospiti e non sarebbe stato presentato un piano di viabilità riguardante l'afflusso e il deflusso degli spettatori e delle aree di parcheggio.Penalizzati, dunque, i tifosi giallorossi che non potranno assistere all'esordio casalingo di Corona e compagni nella nuova Lega Pro unica.