PALERMO - Sei gol e progressi per il Palermo in vista del prossimo impegno di campionato che sarà lunedì 15 settembre al Bentegodi contro il Verona. I rosanero, oggi pomeriggio a Boccadifalco, hanno sconfitto sei a zero lo Sport Club Marsala. Le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo; a segno sono andati il neo acquisto Joao Silva, Quaison, Vazquez, Dybala autore di una doppietta e capitan Barreto. Un buon Palermo sceso in campo inizialmente con questa formazione: Sorrentino; Munoz, Terzi, Andelkovic; Pisano, Quaison, Rigoni, Barreto, Daprela; Joao Silva, Makienok.

Poi nella ripresa i cambi e l’entrata anche di Dybala, tra i rosanero più in forma del momento. Francesco Bolzoni ed Ezequiel Munoz hanno preso regolarmente parte all'incontro mentre Achraf Lazaar si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Terapie e palestra, invece, per Francesco Della Rocca. Assenti i giocatori già impegnati con le rispettive nazionali (Bamba, Belotti, Bentivegna, Feddal, Quaison, Ujkani). Domani i rosanero sosterranno una seduta pomeridiana sul terreno di gioco dell'impianto militare.