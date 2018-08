Dopo i colpi estivi di calciomercato, al club neopromosso in Eccellenza approdano Stefano Cangelosi e Giovan Battista Franzò. “Oggi siamo qua – ha affermato in conferenza stampa il responsabile del settore giovanile Fabio Scialabba – a presentare due ragazzi che saranno dei punti di forza sia degli allievi che della juniores. Cangelosi è un attaccante classe 1998 che proviene dall’Asd Finale".l’anno scorso durante il campionato degli allievi e subito ce ne siamo innamorati per le caratteristiche che ha, quindi lo abbiamo contattato per portarlo a Castelbuono e lui con entusiasmo ha accettato il nostro progetto per diversi motivi, perché si vuole mettere in mostra al di fuori di Finale. Franzò è un esterno sia alto che basso, anch’egli del ’98 e proveniente dall’Asd Finale”. Scialabba ha pure anticipato che, per quanto riguarda le giovanili, ci sarà qualche altro colpo di mercato. Intanto prosegue la preparazione in vista del match d'esordio in campionato col Misterbianco. Venerdì alle ore 18,00 presso la sede della Polisportiva Castelbuonese in via Dafni, si terrà la conferenza stampa pre-partita sull’esordio nel campionato di Eccellenza con il Misterbianco.