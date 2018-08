Le designazioni per le gare del secondo turno di serie B. Domenica Trapani in campo alle 15, Catania in posticipo alle 18.









VOTA 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 0 / 5 0 voti



Stampa

PALERMO - Questi gli arbitri e gli assistentiche dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata della serie B in programma domenica 7 settembre:



Bari-Perugia (ore 20:30): Fabrizio Pasqua di Tivoli (Alassio-Paiusco)



Bologna-Entella: Filippo Merchiori di Ferrara (Avellano-Liberti)



Brescia-Livorno (sabato ore 20:30): Gianluca Manganiello di Pinerolo (Zappatore-Tolfo)



Carpi-Varese: Riccardo Ros di Pordenone (Lo Cicero-Intagliata)



Cittadella-Avellino: Gianluca Aureliano di Bologna (Di Iorio-Caliari)



Lanciano-Modena: Davide Ghersini di Genova (Raparelli-Zivelli)



Latina-Crotone (domenica ore 18): Juan Luca Sacchi di Macerata (Citro-Disalvo)



Pro Vercelli-Catania (domenica ore 18): Luigi Nasca (Prenna-Mondin)



Spezia-Frosinone: Luca Pairetto di Nichelino (Peretti-Di Vuolo)



Ternana-Pescara: Michael Fabbri di Ravenna (Del Giovane-Calo')



Trapani-Vicenza: Federico La Penna di Roma (Gori-Soricaro) che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata di andata della serie B in programma domenica 7 settembre:Fabrizio Pasqua di Tivoli (Alassio-Paiusco)Filippo Merchiori di Ferrara (Avellano-Liberti)Gianluca Manganiello di Pinerolo (Zappatore-Tolfo)Riccardo Ros di Pordenone (Lo Cicero-Intagliata)Gianluca Aureliano di Bologna (Di Iorio-Caliari)Davide Ghersini di Genova (Raparelli-Zivelli)Juan Luca Sacchi di Macerata (Citro-Disalvo)Luigi Nasca (Prenna-Mondin)Luca Pairetto di Nichelino (Peretti-Di Vuolo)Michael Fabbri di Ravenna (Del Giovane-Calo')Federico La Penna di Roma (Gori-Soricaro) share













Giovedì 04 Settembre 2014 - 17:03