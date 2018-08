, che nella serata di venerdì si presenterà ufficialmente ai propri tifosi, in vista della prossima stagione. Lo staff sta lavorando al primo evento ufficiale per la stagione 2014/2015 di Serie A2, in programma questo venerdì alle 20.30 al PalaMoncada di Porto Empedocle, dove sarà presentato l'intero roster a disposizione di coach Ciani, inclusi gli ultimi arrivati. La prima risposta, intanto, i tifosi l'hanno ottenuta dal parquet del PalAuriga di Trapani, dove la Fortitudo si è imposta col risultato di 66-79. L’intera formazione agrigentina si è alternata nei 4 quarti ufficiali di gara, più un quinto disputato proprio a testimoniare l’aspetto amichevole e di allenamento, mostrando carattere, dinamismo e già un buon affiatamento tra vecchie conoscenze e nuovi arrivati.