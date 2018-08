Il Catania sarà impegnato il 28 settembre nel posticipo domenicale delle 18, quando ospiterà allo stadio “Angelo Massimino” il Pescara, match valido per la 6ª giornata. Un solo impegno in anticipo invece per il Trapani di Boscaglia, che giocherà venerdì 19 settembre alle ore 19 contro il Carpi allo stadio “Cabassi”, incontro della 4ª giornata del girone d’andata. Di seguito il programma completo:venerdì 12 settembre, ore 20.30: Pescara-Bolognadomenica 14 settembre, ore 18.00: Vicenza-Ternanalunedì 15 settembre, ore 20.30: Livorno-Latinavenerdì 19 settembre, ore 21.00: Spezia-Virtus Entellalunedì 22 settembre, ore 20.30: Spezia-Carpilunedì 29 settembre, ore 20.30: Virtus Lanciano-Bari.