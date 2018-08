Alle ore 9.00 si parte con la manifestazione organizzata dalla ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia a Caltavuturo, in Piazza Cavalieri Vittorio Veneto: gli atleti affronteranno per otto volte un circuito di 1000 metri ricavato nel centro storico. La gara, denominata “Corro a Caltavuturo”, assegnerà il Trofeo Città di Caltavuturo al primo ed alla prima arrivati. Premi anche per i primi di tre di ogni categoria. Alle 19.00, a Canicattì, partirà invece il primo Trofeo Podistico Città di Canicattì. Verranno messi in palio, sulla distanza dei 10.000 metri, i titoli di campione provinciale Fidal di corsa su strada (la prova sarà valida anche come Challenger del Biorace).