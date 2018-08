Travaglia, sempre in coppia con Giacomo Ciucci, sarà chiamato a difendere e a consolidare la leadership nella serie nazionale riservata ai “terraioli”, dopo aver centrato due vittorie negli altrettanti precedenti appuntamenti del TRT: in ordine cronologico, al Rally Italia Sardegna e al “San Marino”. Il pilota di Cavedine sarà nuovamente al volante della Peugeot 207 S2000, gommata Yokohama e preparata dal Power Car Team; la medesima vettura già usata alle falde del Monte Titano, dopo l’esordio stagionale con la Mitsubishi Lancer Evo IX R4. Sempre in Costa Smeralda, ma per il quinto round del Campionato italiano Cross Country Rally, sarà in gara Tullio Versace, affiancato a Cristina Caldart, a bordo della Suzuki Grand Vitara del team Explorer 4x4.