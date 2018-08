ISPICA (RAGUSA) -

Il torneo organizzato dall’ASD Gesu Ispica, coinvolgerà per il secondo anno consecutivo oltre 200 atleti, che si daranno battaglia fino alla prossima primavera. Il format è una riproposizione in chiave locale della Serie A Tim a 20 squadre, ognuna delle quali avrà i colori e le ragioni sociali dei club che partecipano quest’anno al campionato italiano. Il calendario degli incontri sarà uguale a quello della massima serie italiana. Il torneo, che l’anno scorso ha riscosso grande interesse di pubblico e addetti ai lavori, è stato proposto in altre città della provincia iblea.