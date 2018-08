Dopo la preparazione pre-campionato, domenica i gialloneri ospiteranno il Roccella per la prima giornata di campionato. Un match che, tuttavia, la formazione di Bellinvia sarà costretta a disputare in campo neutro., tra i quali l'allungamento degli spazi in profondità e la ristrutturazione degli spogliatoi. L'obiettivo della società del presidente Tripi è quello di ottenere al più presto il nulla osta della Commissione Lega calcio, in modo da consentire alla squadra di riabbracciare il proprio pubblico.