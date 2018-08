. Presenti anche le nuove arrivate Giulia Gennari, Michela Culiani, Sofia Giombetti, Sara Ruberti ed Erika Marino. Il presidente Massimo Alloro, presente insieme al vice Roberto Marino e al direttore sportivo Maurizio Buscaino, ha illustrato gli obiettivi della società per la prossima stagione in Serie B1: “Ripartiamo con tanto entusiasmo e con la voglia di far bene anche quest’anno – ha dichiarato il presidente Alloro – ripartiamo dallo staff tecnico, interamente riconfermato, con a capo coach Ciccio Campisi, dallo staff medico, collaudato e competente, e con una schiera di consulenti esterni di grande spessore”. A fare da eco alle parole del presidente, quelle del direttore sportivo Maurizio Buscaino: “Inizia una nuova avventura e siamo certi che ci toglieremo altre belle soddisfazioni. In attesa che il roster venga completato con il tesseramento di una schiacciatrice, il gruppo ha già iniziato a lavorare con la giusta concentrazione”. In attesa dell'ufficializzazione del calendario definitivo, è stato reso noto quello provvisorio che prevede il debutto della Sigel Marsala a Brindisi il prossimo 18 ottobre alle 18.30. Esordio casalingo al "Pala Bellina" nella settimana successiva contro il Cutrofiano.