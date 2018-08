Raggiunto l'obiettivo prefissato l'anno scorso – vincere per raggiungere il campionato nazionale élite - questa stagione sportiva i nisseni affronteranno le grandi squadre del sud Italia. Per la stagione che sta per iniziare la società nissena ha fissato un obiettivo: la promozione in serie B.ma, proprio in virtù di questo, non vuole commettere gli stessi sbagli fatti nella stagione passata che, a un passo dagli spareggi per la serie B, a fine campionato si è fermata in serie C élite. L'avanzamento alla B non era stato nemmeno ipotizzato all'inizio della scorsa stagione ma, vederla così vicina senza raggiungerla ci ha lasciato l'amaro in bocca”.: un atteggiamento positivo e propositivo che è arrivato sia dai giocatori confermati per la prossima stagione, che hanno una grande voglia di riscattarsi, sia dai nuovi che il presidente è sicuro che diventeranno “innesti importanti che faranno da traino al gruppo”. Alla guida tecnica della rosa quest'anno, oltre al direttore sportivo e allenatore Giacomo Granata, la società potrà contare sull'esperienza e le competenze del maestro del rugby Ninni Bonomo, conosciuto a livello nazionale con una carriera ricca d'incarichi federali e prestigiose mansioni con club importanti come il Calvisano dove è stato il responsabile del settore giovanile. “Un grande salto di qualità per la squadra – continua Granata – che, anche dal punto di vista tecnico riuscirà a far notare i nisseni tra i protagonisti del campionato”.Federico Gorgone, Alessandro Aimi e Salvo Catania, provenienti dall'Amatori Messina, Jonathan Strazzeri, lo scorso anno a Reggio Calabria, Luigi Venturino, ex Amatori Catania, Massimo Consoli e Attilio Bonnici, rispettivamente ex Misterbianco e Acireale. I nuovi giocatori si affiancheranno alle potenzialità dei confermati Carbone, capitano e punta di diamante del club nisseno oltre uomo di fiducia della società, Pappalardo, Letizia, Lo Celso, Viscuso, Nicolosi, Di Giorgio, Ferrara, Bongiorno, Caratozzolo, Di Prima, Valenti.