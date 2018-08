SIRACUSA - Il nuovo Siracusa si mostra per la prima volta alla città e ai suoi tifosi: la presentazione ufficiale della rosa per il campionato 2014/15 si è tenuta presso la "Sala Borsellino" di Palazzo Vermexio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Giancarlo Garozzo, omaggiato con una maglia personalizzata, il vice sindaco Francesco Italia e l'assessore allo sport Maria Grazia Cavarra anche loro premiati dall'amministratore delegato Gaetano Albergamo con una targa ricordo. I dirigenti del Città di Siracusa e le istituzioni locali hanno confermato, ancora una volta, la volontà di riportare in alto i colori azzurri. Il sindaco Garozzo ha inoltre assicurato che entro quarantacinque giorni lo stadio "De Simone" sarà totalmente agibile. Il primo cittadino aretuseo nei prossimi giorni sottoscriverà il proprio abbonamento da semplice tifoso, così come il vice sindaco Italia e l'assessore Cavarra. Dal canto suo la squadra non si è fermata un attimo. Doppia seduta anche quest'oggi e domani classica partitella del giovedì. La prima di campionato è ormai alle porte e al “De Simone” arriverà il Città di Scordia. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.