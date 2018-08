Parole che rischiano di suonare come una condanna per Federico Balzaretti, tra i protagonisti del Palermo di Delio Rossi, ora alla Roma. Il terzino da quasi un anno convive con una fastidiosa forma di pubalgia che gli impedisce di allenarsi e scendere in campo: “Dieci mesi fa ho avuto un dolore sul pube a Trigoria - spiega -. Non avendo mai avuto questo problema pensavo fosse passeggero. Subito dopo la gara di campionato col Sassuolo non riuscivo neanche a camminare, mi facevano male le ossa vicino al pube dove non ho più cartilagine"."Mi sono sottoposto ad un intervento in America, senza riuscire a migliorare - prosegue il terzino - poi a Monaco di Baviera mi sono operato nuovamente per eliminare dei nervi che mi procuravano dolore ma anche in questo caso non sono riuscito a fare dei progressi. Adesso non riesco neanche a correre”., specie quando le prestazioni dei suoi eredi sulla fascia sinistra non sono state all'altezza della situazione. E chissà che anche Balza non abbia rimpianto le sgroppate sulla sinistra al "Barbera", incitato dal pubblico con cui ha stretto un legame forte, fortissimo, al punto da essere considerato un palermitano d'adozione, e non solo per la love story con l'étoile Eleonora Abbagnato.passando per l'Europeo con l'Italia di Prandelli e per il gol nel derby capitolino contro la Lazio, al rischio di non poter giocare più. "Ho bisogno di fare ancora fisioterapia, ho bisogno di altri mesi per provare a rientrare”. Coraggio Balza, non mollare. Non può e non deve finire così. Questo è il duello più importante della tua carriera. Bisogna vincerlo.