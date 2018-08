BROLO (MESSINA) - L’Asd Tiger Brolo rende noti gli ingaggi degli atleti Riccardo Tarantino e Giorgio Schirò. Tarantino, terzino sinistro classe 1996, è cresciuto nelle giovanili della Fincantieri, prima di trasferirsi al Mazara Calcio, club con cui ha affrontato lo scorso campionato di Eccellenza. Schirò, attaccante mancino classe 1997, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Us Città di Palermo. Da lì, il passaggio alle giovanili del Tommaso Natale e le esperienze con la rappresentativa regionale e la nazionale italiana under 16. Contestualmente, l’Asd Tiger Brolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante classe 1994 Nunzio Oliveri al Città di Scordia. Intanto i due nuovi arrivati hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni da giocatori gialloneri: "Sono molto felice di essere qui – ammette Tarantino -. Mi impegnerò al massimo per fare bene e soprattutto per crescere sotto ogni profilo in questo ambiente. Spero di poter aiutare la Tiger a centrare l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Ringrazio la Società in toto per l’opportunità che mi sta dando, cercherò di sfruttare al meglio questa grande chance in Serie D". Parole condivise anche da Schirò, che punta alla salvezza con la Tiger: "Sono consapevole di essere uno dei più giovani, ma questa esperienza credo mi servirà per maturare a livello tecnico, fisico e umano. L’obiettivo della Tiger è salvarsi e la mia speranza è quella di contribuire alla causa, magari con un esordio in Serie D. Ringrazio la Società per la fiducia e Pietro Dell’Orzo che ha reso possibile il mio approdo a Brolo. Con umiltà sarò a completa disposizione di mister e compagni, sono carico per questa nuova avventura".