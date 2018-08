, match valido per la seconda giornata Del Girone C del campionato di Lega Pro 2014/15, in programma domenica 7 settembre alle 12.30 allo stadio “San Filippo”, sarà diretta dal sig. Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso. Il direttore di gara lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Ruben Liberato Angotti della sezione di Lamezia Terme. Di seguito, le designazioni complete del Girone C:Benevento-Catanzaro: GiovaniCasertana-Aversa Normanna: PaoliniJuve Stabia-Matera: SprezzolaLecce-Barletta: CifeliMartina Franca-Salernitana: GucciniMelfi-Ischia Isolaverde: SassoliNuova Cosenza-Foggia: MelidoniPaganese-Reggina: RanaldiVigor Lamezia-Savoia: Strippoli