, universalmente riconosciuto come uno degli “spot” più interessanti nel panorama surfistico internazionale, è stato scelto per ospitare il 4° “WORLD WIND WORKSHOP IN PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY”. Al meeting, che si svolgerà dal 10 al 14 settembre prossimo, si ritroveranno giovani ricercatori in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica - provenienti da diversi continenti - accomunati dalla passione per il vento ed il kitesurf. L’organizzazione dell’evento è affidata a Maurizio Pantaleo, titolare della scuola di kitesurf “leviedelvento” che fornirà strutture e attrezzature ai partecipanti.