La squadra guidata da Luigi Garzya, impegnata il 6 settembre nell'esordio casalingo contro la Sampdoria, non giocherà più come previsto sul campo del "Comunale". La gara, valida per la prima giornata del Campionato Primavera, sarà disputata al Centro Sportivo "Roberto Sorrentino" di Trapani alle ore 14.00.