. La sfida che la formazione granata affronterà domani pomeriggio non muterà il programma di questi giorni: lo staff tecnico ha fissato una seduta di lavoro fisico e tecnico per questa mattina, mentre nel pomeriggio la squadra tornerà a lavorare sul campo col pallone. Per domani mattina è prevista una sessione di tiro prima dell’amichevole pomeridiana.: "Dopo il gran carico di lavoro sopportato dalla squadra in questo primo periodo, sarà impossibile chiedere ai ragazzi brillantezza - ha dichiarato l’allenatore di Trapani -. Contro Agrigento, mi attendo soprattutto un buon atteggiamento e la volontà di giocare insieme. Sarà un test che avrà un solo significato: coronare le prime due settimane e mezzo di lavoro. Abbiamo messo tanta benzina nelle gambe per tutta la stagione e non ci attendiamo di certo che la squadra sia capace di essere sciolta”. Per Trapani si tratterà della prima sfida davanti ai propri tifosi: "Sarà bello giocare davanti ai nostri tifosi in quest’esordio assoluto stagionale - ha proseguito Lardo -. Nel bene e nel male, però, sarà una prova a cui non bisognerà attribuire troppa importanza”.: 5 Andrea Renzi, 6 Guido Meini, 8 Giangiacomo De Vincenzo, 11 Patrick Baldassarre, 13 Stefano Bossi, 15 Emanuele Urbani, 18 Gabriele Longo, 20 Thomas J Bray Jr, 21 Giancarlo Ferrero, 23 Christopher Evans, 24 Riccardo Felice, 25 Giorgio Massa, 31 Francesco Conti.