La prova percorso dell’Etna Marathon ha visto protagonisti domenica scorsa circa ottanta biker provenienti da ogni parte dell’isola. Tanta la voglia di misurarsi con i sentieri intorno al vulcano in anteprima rispetto alla gara in programma domenica 21 settembre a Milo.è partito un bel gruppo che ha affrontato le diverse lunghezze del tracciato. Un test particolarmente insidioso per il fondo asciutto e polveroso. Per fortuna è arrivata la prima pioggia stagionale, un bell’acquazzone che servirà a compattare la sabbia vulcanica e a rendere più agevole il compito degli organizzatori nei giorni che mancano alla manifestazione., presidente del Mongibello Mtb Team - è quello di mettere a disposizione dei partecipanti i migliori servizi in uno scenario incantevole. La grande presenza al test track è motivo d’orgoglio e un attestato di fiducia nei confronti dell’Etna Marathon. Il nostro staff continuerà a lavorare in maniera incessante da qui a domenica 21 per allestire dei sentieri percorribili e segnalati in maniera impeccabile. Le iscrizioni intanto continuano ad arrivare e sono in numero maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso".