NOTO (SIRACUSA) - L’Usd Noto Calcio comunica di avere affidato l’incarico di allenatore a Fabio Di Sole. Il tecnico 40enne di origini calabresi si è legato alla società granata e oggi incontrerà i componenti della rosa. Una lunga carriera da calciatore professionista per Fabio Di Sole, in Serie A con Reggina e Fiorentina, in Serie B con Cosenza, Reggina e Catanzaro, e in Serie C con gloriosi club tra cui Spal e Pistoiese. Diverse le vittorie conquistate sul campo tra cui due promozioni in Serie A proprio con Reggina e Fiorentina. Nella sua carriera di allenatore, Di Sole vanta un'esperienza positiva con il settore giovanile dell’Hinterreggio in Lega Pro. A Fabio Di Sole è stato anche affidato il compito di commissario tecnico per la Calabria al Torneo delle Regioni, mentre la scorsa stagione ha fatto parte dello staff tecnico del Matera, squadra promossa in Lega Pro.