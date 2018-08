ha ricevuto il premio Internazionale “orgoglio siciliano”alla carriera sportiva. Il "Premio Orgoglio Siciliano" è giunto alla V edizione. Fondato dall'associazione internazionale “Sicilia in Europa” cui presidente è Vincenzo Nicosia e Vicepresidente il Cav. Baldassare Parisi, entrambi sono i rappresentanti legali e amministrativi del premio e della stessa associazione." si è svolto il 24 Agosto a Termini Imerese (PA) con il Patrocinio dello stesso Comune, presso lo storico“Anfiteatro Romano - Chiostro di Santa Chiara, un gioiello culturale prestato dall'amministrazione per l'evento. L'anfiteatro è di età imperiale, i resti oggi in luce hanno consentito la ricostruzione della pianta dove intorno al XV sec. vi è sorto il Monastero di Santa Chiara; in continuità all'anfiteatro oggi troneggia il meraviglioso chiostroQuesta edizione è stata dedicata alla dignità dei popoli e ai Siciliani Onesti.