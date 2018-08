Ma, del resto, l’ad etneo, Pablo Cosentino, l’aveva già detto venerdì scorso nel corso della presentazione dei nuovi acquisti. L’unica novità è invece rappresentata dall’ingaggio dell’estremo difensore Luca Anania classe 1980 che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Livorno retrocesso in B. L’estremo difensore rossazzurro Pietro Terracciano ha riportato sabato sera, in uno scontro di gioco, la frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Il portiere del Catania sarà sottoposto ad intervento chirurgico dall'equipe del professor Santucci, mercoledì, a Villa Stuart. Da qui, per la dirigenza rossoazzurra, la necessità di correre immediatamente ai ripari. Per inteso: Frison resta il portiere titolare., che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra. Ed ancora, gli etnei hanno ceduto Bruno Petkovic all'A.S. Varese 1910. La cessione avviene a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto a favore della società lombarda e diritto di controriscatto per il nostro club. Invece, il Leeds ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive degli ex rossoazzurri Giuseppe Bellusci, Souleymane Doukara (esercitando le opzioni per il riscatto) e Mirco Antenucci (dopo la risoluzione dell'accordo di partecipazione tra la Ternana ed il Catania).Se ne riparlerà a gennaio. Ora, concentrazione massima al campionato: domenica pomeriggio si affronta fuori casa la Pro Vercelli. Prima di due insidiosissime trasferte consecutive.