che inaugura la propria stagione con un successo per 2-0 contro i cugini dell'Orlandina nel primo turno di Coppa Italia. I biancorossi, che domenica saranno impegnati nella prima giornata di campionato contro la Nuova Giovese, si sono imposti grazie alle reti messe a segno dall'attaccante Emanuele Dalì fra il 46' e il 52' e accedono al secondo turno.con i padroni di casa allenati da Viktor Pasul'ko che si rendono pericolosi con un paio d'occasioni sono gli ospiti a rompere l'equilibrio a inizio ripresa con un tiro dai 25 metri di Dalì che coglie Pandolfo impreparato. Grande entusiasmo da parte dei numerosi sostenitori giunti da Gliaca di Piraino che, appena 3' dopo, si ritrovano a festeggiare una nuova rete. Ad avventarsi su un corner è lo stesso Dalì che trafigge per la seconda volta la porta biancazzurra. Il raddoppio incanala la gara verso la vittoria finale degli uomini di Venuto.: Dalì 46', 52'.Pandolfo, Mincica, Guerriero, Campagna, Kofi, Matinella, Sadani (80' Pallone), Casciani (65' Raveduto), Quotschalla (47' Tommasini), Di Gregorio, Tosto. All.: Viktor Pasul'ko.Ingrassia, Acquaviva, Gaglio, Scolaro, Galati, Cassese, Duro (85' Duro), Provenzano, Puntoriere (55' Savasta), Dalì (77' Calafiore), Pitarresi. All.: Antonio Venuto.