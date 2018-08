ad esprimere un commento sul calendario del girone A del torneo di Eccellenza sorteggiato ieri: “Da una prima analisi del calendario ritengo che la Dea Bendata non ci abbia dato alcuna mano d’aiuto, soprattutto nelle prime tre partite. L’inizio – precisa – è certamente in salita, dovendo subito affrontare tre grosse squadre come San Giovanni Gemini, Atletico Campofranco, fortunatamente sul campo neutro di Casteltermini e non a Campofranco ed Alcamo. Il finale di campionato, nell'ipotesi in cui dovessimo trovarci nelle prime posizioni, potrebbe invece essere a noi vantaggioso perché nelle ultime quattro giornate giocheremo ben tre volte al 'Franco Lo Monaco', rispettivamente contro Marsala, Pro Favara e Mazara, dovendoci recare in trasferta soltanto a San Cataldo"., una volta in casa e poi in trasferta, non abbia rilievo alcuno affrontare prima l’una o l’altra squadra. Magari potrà essere decisivo avere la fortuna di poter approfittare, proprio in quella giornata, di compagini in ritardo di preparazione o falcidiate da infortuni, squalifiche o da una condizione psico-fisica non ottimale. L’occasione mi è gradita per augurare un buon campionato a tutte le società, agli allenatori ed ai giocatori, ma anche agli arbitri e agli assistenti di linea, sperando che sia un campionato corretto, leale, all'insegna della sportività e del fair play su tutti i campi ed avvincente fino all'ultima giornata. Vinca il migliore, ovviamente - conclude – io spero sia la nostra Parmonval”.