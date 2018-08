Il giudice sportivo ha "emanato" nel pomeriggio di oggi la sua sentenza: un turno di stop per la punta etnea che salterà, così, la sfida esterna di domenica pomeriggio in terra piemontese contro la Pro Vercelli. E' andata certamente bene visto che l'ambiente catanese era in ansia per via di un referto arbitrale nel quale, si temeva, si fosse potuto calcare la mano. Così, per fortuna, non è stato e per Calaiò è giunta una giornata di squalifica. Per la cronaca, un turno di stop anche per Francesco Ardizzone, centrocampista della Pro Vercelli, prossima avversaria - come detto - del Catania.