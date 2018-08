, con cui era già stato raggiunto un accordo. Il giocatore si aggregherà già da domani alla squadra per iniziare gli allenamenti. Spizzichini, play-guardia di 196 cm, era stato momentaneamente trattenuto dalla Virtus in attesa di capire le reali condizioni del playmaker agrigentino Matteo Imbrò, reduce da un infortunio. Il nuovo playmaker di Barcellona, in carriera, conta una partecipazione agli Europei 2012 con la Nazionale Under 20.