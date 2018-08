. La società biancazzurra ha ufficializzato infatti gli arrivi in Sicilia di tre giovani promesse provenienti dai vivai di Modena, Lecce e Napoli. Si tratta di Dezai Ange Tresor, seconda punta ivoriana classe '95 proveniente dal Modena, Andrea Risolo, centrocampista classe '96 che ben si adatta anche nel ruolo di difensore proveniente dalle giovanili del Lecce, e Umberto Scalese, portiere classe '95 proveniente dalla formazione "Primavera" del Napoli. Scalese, cresciuto calcisticamente nella Asc Materdei, può vantare anche un esperienza con gli "allievi nazionali" con la Sanremese e successivamente due stagioni al Benevento dove si è messo in mostra nel torneo " Dante Berretti" guadagnandosi anche la convocazione in prima squadra. Dopo l'esperienza sannita è stato tesserato dal Napoli difendendone la porta della squadra "Primavera" allenata da Saurini. Contestualmente l'Akragas ha ceduto l'estremo difensore classe '94 , Vincenzo Pentimone, alla neo promossa Leonfortese.