A partire dalle ore 10 di giovedì, e fino a martedì 16 settembre, sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso tutte le filiali Listicket o presso l'ufficio abbonamenti dello stadio, aperto dalle 13.30 alle 17.30 (chiusura cancelli esterni ore 17.00 anche in presenza di pubblico). Da venerdì 5 l'ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 (chiusura cancelli esterni ore 17.00 anche in presenza di pubblico)., che potrà essere richiesta presso l'Ufficio TdT del Renzo Barbera negli stessi orari d'apertura dell'ufficio abbonamenti dello stadio: oltre alla Goal Member è necessario munirsi di regolari documenti d'identità in corso di validità e del modulo di sottoscrizione compilato in duplice copia in ogni sua parte.autorità socio sostenitore 3750, tribuna centralissima 2100, tribuna centrale 1025 (ridotto e under 18 870), tribuna laterale 700 (ridotto e under 18 595), tribuna Montepellegrino inferiore centrale 400, (ridotto e under 18 340), tribuna Montepellegrino inferiore laterale 340 (ridotto e under 265), tribuna Montepellegrino superiore centrale 360 (ridotto e under 18 270), tribuna Montepellegrino superiore laterale 260 (ridotto 220, under 18 100, under 10 50), curve 190 (ridotto 160, under 18 100, under 10 50)non è più prevista la tariffa "vecchio abbonato". Gli abbonati della stagione 2013-2014 potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento esclusivamente secondo le tariffe sopra elencate.