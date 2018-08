Si tratta di Marco Pizzurro, dipendente della Gesap. Pizzurro, tesserato per l'Asd Centro Polisportivo Uisp Germaine Lecocq, è stato inserito nella lista insieme a Clara Podda, Giuseppe Vella, Andrea Borgato, Michela Brunelli, Raimondi Alecci e Federica Cudia. Dario Colombo e Fabio Giambrone, amministratore delegato e presidente di Gesap, mostrano tutto il loro entusiasmo per la partecipazione di Pizzurro ai mondiali: "Tiferemo tutti per Marco, tutta l’Italia tiferà per lui. Ai mondiali di Pechino ci sarà anche un pezzetto di Gesap,rappresentata da un fuoriclasse come Marco, e questo ci riempie d’orgoglio. Inbocca al lupo".