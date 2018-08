PALERMO - E’ partito sabato il 9° Ronde della Val D’Aveto. L’accoglienza per la partenza del rally è stata calorosa: intere famiglie hanno affollato le strade di Santo Stefano, dalla pedana di partenza di Rocca d’Aveto. Ottima la prova del pilota di "Media in Motion", Giuseppe Bevacqua, navigato da Silvia Gallotti, che con la sua Peugeot 207 ha vinto la Super 2000, con la quarta posizione assoluta, nonostante le condizioni non ottimali per la prima prova sul Monte Penna. Nella prima prova Bevacqua ottiene, con il tempo imposto, la quinta piazza assoluta, nella seconda, invece, l’ottava, mentre è sempre al comando della “sua” classe, la Super 2000. Nella terza e nella quarta Bevacqua riesce a recuperare e avrebbe ottenuto sicuramente un risultato migliore se non fosse stato bloccato dalla bandiera rossa nella prima prova. Così giunge sul traguardo primo nella sua classe “Super 2000” e al quarto posto assoluto. “E’ stata un’esperienza fantastica, una cornice di gara memorabile – spiega Bevacqua - non ho mai visto un paese così unito verso il rally. Genitori e bambini entusiasti che mostravano cartelli, un tifo incredibile per lo spettacolo del nostro sport". Tra il pubblico anche un ospite d’eccezione, Robert Kubica, che da vero appassionato ha seguito tutte le fasi della giornata.