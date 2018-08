che ingloba la maratona “verde” ed il torneo amatoriale “verde” di Ping Pong. La manifestazione, patrocinata dal comune di Termini Imerese, avrà inizio alle ore 8.45 con il raduno dei podisti in Piazza Duomo, la consegna della maglia di gara e la relativa pettorina. La partenza è prevista per le 9.30 da piazza Duomo ed interesserà le principali vie del centro storico nella zona alta della Città. A seguire la premiazione dei vincitori. La giornata continuerà nel primo pomeriggio, alle 15.30, con il raduno dei partecipanti al torneo di Ping Pong “verde” amatoriale in piazza Duomo, che si protrarrà sino alla tarda serata.che saranno presenti e sosterranno l’evento. «Il circolo “L’Aquilone” è rinato da pochi mesi, ma già dai primi giorni si è dato da fare con la pulizia della spiaggia termitana e con il lancio della petizione per la ricostituzione della scritta “Belvedere” nella zona sottostante appunto a via Principe di Piemonte, lato Serpentina - ha detto uno dei soci, Fausto Busuito, - l’idea del Circolo è quella di riuscire ad avvicinare gran parte della popolazione termitana e sensibilizzarla al rispetto e alla tutela dell’ambiente».Il costo delle iscrizioni è di 3,50 euro per la maratona, compresa di maglia gara personalizzata e una bevanda, di 1 euro per il torneo di Ping Pong. Per iscriversi e avere ulteriori informazioni contattare il numero 392-9105405 oppure scrivere a legambiente814termini@gmail.com.