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Eccellenza, girone A
Il calendario completo


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Tutte le partite del girone dalla prima all'ultima giornata.


 

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PALERMO - Questo il calendario completo del girone A dell'Eccellenza siciliana:

GIRONE A:

1^ GIORNATA

DATTILO NOIR-ATLETICO CAMPOFRANCO

FC RIBERA 54-SERRADIFALCO

KAMARAT-MONREALE CALCIO

MUSSOMELI-PACECO 1976

PARMONVAL-SAN GIOVANNI GEMINI

PRO FAVARA 1984-MAZARA CALCIO

RIVIERA MARMI CUSTONACI-ALCAMO

SANCATALDESE CALCIO - SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

2^ GIORNATA

ALCAMO-DATTILO NOIR

ATLETICO CAMPOFRANCO-PARMONVAL

MAZARA CALCIO-SANCATALDESE CALCIO

MONREALE CALCIO-MUSSOMELI

PACECO 1976-RIVIERA MARMI CUSTONACI

SAN GIOVANNI GEMINI-PRO FAVARA 1984

SERRADIFALCO-KAMARAT

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-FC RIBERA 54

3^ GIORNATA

DATTILO NOIR-PACECO 1976

KAMARAT-FC RIBERA 54

MAZARA CALCIO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

MUSSOMELI-SERRADIFALCO

PARMONVAL-ALCAMO

PRO FAVARA 1984-ATLETICO CAMPOFRANCO

RIVIERA MARMI CUSTONACI-MONREALE CALCIO

SANCATALDESE CALCIO-SAN GIOVANNI GEMINI

4^ GIORNATA

ALCAMO-PRO FAVARA 1984

ATLETICO CAMPOFRANCO-SANCATALDESE CALCIO

FC RIBERA 54-MUSSOMELI

MONREALE CALCIO-DATTILO NOIR

PACECO 1976-PARMONVAL

SAN GIOVANNI GEMINI-MAZARA CALCIO

SERRADIFALCO-RIVIERA MARMI CUSTONACI

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-KAMARAT

5^ GIORNATA

DATTILO NOIR-SERRADIFALCO

MAZARA CALCIO-ATLETICO CAMPOFRANCO

MUSSOMELI-KAMARAT

PARMONVAL-MONREALE CALCIO

PRO FAVARA 1984-PACECO 1976

RIVIERA MARMI CUSTONACI-FC RIBERA 54

SAN GIOVANNI GEMINI-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

SANCATALDESE CALCIO-ALCAMO

6^ GIORNATA

ALCAMO-MAZARA CALCIO

ATLETICO CAMPOFRANCO-SAN GIOVANNI GEMINI

FC RIBERA 54-DATTILO NOIR

KAMARAT-RIVIERA MARMI CUSTONACI

MONREALE CALCIO-PRO FAVARA 1984

PACECO 1976-SANCATALDESE CALCIO

SERRADIFALCO-PARMONVAL

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-MUSSOMELI

7^ GIORNATA

ATLETICO CAMPOFRANCO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

DATTILO NOIR-KAMARAT

MAZARA CALCIO-PACECO 1976

PARMONVAL-FC RIBERA 54

PRO FAVARA 1984-SERRADIFALCO

RIVIERA MARMI CUSTONACI-MUSSOMELI

SAN GIOVANNI GEMINI-ALCAMO

SANCATALDESE CALCIO-MONREALE CALCIO

8^ GIORNATA

ALCAMO-ATLETICO CAMPOFRANCO

FC RIBERA 54-PRO FAVARA 1984

KAMARAT-PARMONVAL

MONREALE CALCIO-MAZARA CALCIO

MUSSOMELI-DATTILO NOIR

PACECO 1976-SAN GIOVANNI GEMINI

SERRADIFALCO-SANCATALDESE CALCIO

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-RIVIERA MARMI CUSTONACI

9^ GIORNATA

ALCAMO-SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL

ATLETICO CAMPOFRANCO-PACECO 1976

DATTILO NOIR-RIVIERA MARMI CUSTONACI

MAZARA CALCIO-SERRADIFALCO

PARMONVAL-MUSSOMELI

PRO FAVARA 1984-KAMARAT

SAN GIOVANNI GEMINI-MONREALE CALCIO

SANCATALDESE CALCIO-FC RIBERA 54

10^ GIORNATA

FC RIBERA 54-MAZARA CALCIO

KAMARAT-SANCATALDESE CALCIO

MONREALE CALCIO-ATLETICO CAMPOFRANCO

MUSSOMELI-PRO FAVARA 1984

PACECO 1976-ALCAMO

RIVIERA MARMI CUSTONACI-PARMONVAL

SERRADIFALCO-SAN GIOVANNI GEMINI

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-DATTILO NOIR

11^ GIORNATA

ALCAMO-MONREALE CALCIO

ATLETICO CAMPOFRANCO-SERRADIFALCO

MAZARA CALCIO-KAMARAT

PACECO 1976-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

PARMONVAL-DATTILO NOIR

PRO FAVARA 1984-RIVIERA MARMI CUSTONACI

SAN GIOVANNI GEMINI-FC RIBERA 54

SANCATALDESE CALCIO-MUSSOMELI

12^ GIORNATA

DATTILO NOIR-PRO FAVARA 1984

FC RIBERA 54-ATLETICO CAMPOFRANCO

KAMARAT-SAN GIOVANNI GEMINI

MONREALE CALCIO-PACECO 1976

MUSSOMELI-MAZARA CALCIO

RIVIERA MARMI CUSTONACI-SANCATALDESE CALCIO

SERRADIFALCO-ALCAMO

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-PARMONVAL

13^ GIORNATA

ALCAMO-FC RIBERA 54

ATLETICO CAMPOFRANCO-KAMARAT

MAZARA CALCIO-RIVIERA MARMI CUSTONACI

MONREALE CALCIO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

PACECO 1976-SERRADIFALCO

PRO FAVARA 1984-PARMONVAL

SAN GIOVANNI GEMINI-MUSSOMELI

SANCATALDESE CALCIO-DATTILO NOIR

14^ GIORNATA

DATTILO NOIR-MAZARA CALCIO

FC RIBERA 54-PACECO 1976

KAMARAT-ALCAMO

MUSSOMELI-ATLETICO CAMPOFRANCO

PARMONVAL-SANCATALDESE CALCIO

PRO FAVARA 1984-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

RIVIERA MARMI CUSTONACI-SAN GIOVANNI GEMINI

SERRADIFALCO-MONREALE CALCIO

15^ GIORNATA

ALCAMO-MUSSOMELI

ATLETICO CAMPOFRANCO-RIVIERA MARMI CUSTONACI

MAZARA CALCIO-PARMONVAL

MONREALE CALCIO-FC RIBERA 54

PACECO 1976-KAMARAT

SAN GIOVANNI GEMINI-DATTILO NOIR

SANCATALDESE CALCIO-PRO FAVARA 1984

SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-SERRADIFALCO

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Mercoledì 22 Agosto 2018 - Aggiornato alle 04:38