Tutte le partite del girone dalla prima all'ultima giornata.
PALERMO - Questo il calendario completo del girone A dell'Eccellenza siciliana:
GIRONE A:
1^ GIORNATA
DATTILO NOIR-ATLETICO CAMPOFRANCO
FC RIBERA 54-SERRADIFALCO
KAMARAT-MONREALE CALCIO
MUSSOMELI-PACECO 1976
PARMONVAL-SAN GIOVANNI GEMINI
PRO FAVARA 1984-MAZARA CALCIO
RIVIERA MARMI CUSTONACI-ALCAMO
SANCATALDESE CALCIO - SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
2^ GIORNATA
ALCAMO-DATTILO NOIR
ATLETICO CAMPOFRANCO-PARMONVAL
MAZARA CALCIO-SANCATALDESE CALCIO
MONREALE CALCIO-MUSSOMELI
PACECO 1976-RIVIERA MARMI CUSTONACI
SAN GIOVANNI GEMINI-PRO FAVARA 1984
SERRADIFALCO-KAMARAT
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-FC RIBERA 54
3^ GIORNATA
DATTILO NOIR-PACECO 1976
KAMARAT-FC RIBERA 54
MAZARA CALCIO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
MUSSOMELI-SERRADIFALCO
PARMONVAL-ALCAMO
PRO FAVARA 1984-ATLETICO CAMPOFRANCO
RIVIERA MARMI CUSTONACI-MONREALE CALCIO
SANCATALDESE CALCIO-SAN GIOVANNI GEMINI
4^ GIORNATA
ALCAMO-PRO FAVARA 1984
ATLETICO CAMPOFRANCO-SANCATALDESE CALCIO
FC RIBERA 54-MUSSOMELI
MONREALE CALCIO-DATTILO NOIR
PACECO 1976-PARMONVAL
SAN GIOVANNI GEMINI-MAZARA CALCIO
SERRADIFALCO-RIVIERA MARMI CUSTONACI
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-KAMARAT
5^ GIORNATA
DATTILO NOIR-SERRADIFALCO
MAZARA CALCIO-ATLETICO CAMPOFRANCO
MUSSOMELI-KAMARAT
PARMONVAL-MONREALE CALCIO
PRO FAVARA 1984-PACECO 1976
RIVIERA MARMI CUSTONACI-FC RIBERA 54
SAN GIOVANNI GEMINI-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
SANCATALDESE CALCIO-ALCAMO
6^ GIORNATA
ALCAMO-MAZARA CALCIO
ATLETICO CAMPOFRANCO-SAN GIOVANNI GEMINI
FC RIBERA 54-DATTILO NOIR
KAMARAT-RIVIERA MARMI CUSTONACI
MONREALE CALCIO-PRO FAVARA 1984
PACECO 1976-SANCATALDESE CALCIO
SERRADIFALCO-PARMONVAL
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-MUSSOMELI
7^ GIORNATA
ATLETICO CAMPOFRANCO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
DATTILO NOIR-KAMARAT
MAZARA CALCIO-PACECO 1976
PARMONVAL-FC RIBERA 54
PRO FAVARA 1984-SERRADIFALCO
RIVIERA MARMI CUSTONACI-MUSSOMELI
SAN GIOVANNI GEMINI-ALCAMO
SANCATALDESE CALCIO-MONREALE CALCIO
8^ GIORNATA
ALCAMO-ATLETICO CAMPOFRANCO
FC RIBERA 54-PRO FAVARA 1984
KAMARAT-PARMONVAL
MONREALE CALCIO-MAZARA CALCIO
MUSSOMELI-DATTILO NOIR
PACECO 1976-SAN GIOVANNI GEMINI
SERRADIFALCO-SANCATALDESE CALCIO
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-RIVIERA MARMI CUSTONACI
9^ GIORNATA
ALCAMO-SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL
ATLETICO CAMPOFRANCO-PACECO 1976
DATTILO NOIR-RIVIERA MARMI CUSTONACI
MAZARA CALCIO-SERRADIFALCO
PARMONVAL-MUSSOMELI
PRO FAVARA 1984-KAMARAT
SAN GIOVANNI GEMINI-MONREALE CALCIO
SANCATALDESE CALCIO-FC RIBERA 54
10^ GIORNATA
FC RIBERA 54-MAZARA CALCIO
KAMARAT-SANCATALDESE CALCIO
MONREALE CALCIO-ATLETICO CAMPOFRANCO
MUSSOMELI-PRO FAVARA 1984
PACECO 1976-ALCAMO
RIVIERA MARMI CUSTONACI-PARMONVAL
SERRADIFALCO-SAN GIOVANNI GEMINI
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-DATTILO NOIR
11^ GIORNATA
ALCAMO-MONREALE CALCIO
ATLETICO CAMPOFRANCO-SERRADIFALCO
MAZARA CALCIO-KAMARAT
PACECO 1976-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
PARMONVAL-DATTILO NOIR
PRO FAVARA 1984-RIVIERA MARMI CUSTONACI
SAN GIOVANNI GEMINI-FC RIBERA 54
SANCATALDESE CALCIO-MUSSOMELI
12^ GIORNATA
DATTILO NOIR-PRO FAVARA 1984
FC RIBERA 54-ATLETICO CAMPOFRANCO
KAMARAT-SAN GIOVANNI GEMINI
MONREALE CALCIO-PACECO 1976
MUSSOMELI-MAZARA CALCIO
RIVIERA MARMI CUSTONACI-SANCATALDESE CALCIO
SERRADIFALCO-ALCAMO
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-PARMONVAL
13^ GIORNATA
ALCAMO-FC RIBERA 54
ATLETICO CAMPOFRANCO-KAMARAT
MAZARA CALCIO-RIVIERA MARMI CUSTONACI
MONREALE CALCIO-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
PACECO 1976-SERRADIFALCO
PRO FAVARA 1984-PARMONVAL
SAN GIOVANNI GEMINI-MUSSOMELI
SANCATALDESE CALCIO-DATTILO NOIR
14^ GIORNATA
DATTILO NOIR-MAZARA CALCIO
FC RIBERA 54-PACECO 1976
KAMARAT-ALCAMO
MUSSOMELI-ATLETICO CAMPOFRANCO
PARMONVAL-SANCATALDESE CALCIO
PRO FAVARA 1984-SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
RIVIERA MARMI CUSTONACI-SAN GIOVANNI GEMINI
SERRADIFALCO-MONREALE CALCIO
15^ GIORNATA
ALCAMO-MUSSOMELI
ATLETICO CAMPOFRANCO-RIVIERA MARMI CUSTONACI
MAZARA CALCIO-PARMONVAL
MONREALE CALCIO-FC RIBERA 54
PACECO 1976-KAMARAT
SAN GIOVANNI GEMINI-DATTILO NOIR
SANCATALDESE CALCIO-PRO FAVARA 1984
SPORTCLUB MARSALA 1912SRL-SERRADIFALCO