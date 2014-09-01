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Eccellenza, girone B
Il calendario completo


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Tutte le partite del girone dalla prima all'ultima giornata.

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PALERMO - Questo il calendario completo del girone B dell'Eccellenza siciliana:

GIRONE B:

1^ GIORNATA

CASTELBUONESE-MISTERBIANCO

CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI ROSOLINI

CITTA DI MESSINA S.R.L.-MODICA CALCIO

CITTA DI SIRACUSA-CITTA DI SCORDIA

CITTA DI VITTORIA-ACIREALE

IGEA VIRTUS BARCELLONA-PATERNO 1908

SPORTING VIAGRANDE-GIARRE CALCIO

TAORMINA-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

2^ GIORNATA

ACIREALE-CASTELBUONESE

CITTA DI ROSOLINI-SPORTING VIAGRANDE

CITTA DI SCORDIA-CATANIA S.PIO X A R.L.

GIARRE CALCIO-TAORMINA

MISTERBIANCO-CITTA DI MESSINA S.R.L.

MODICA CALCIO-IGEA VIRTUS BARCELLONA

PATERNO 1908-CITTA DI SIRACUSA

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI VITTORIA

3^ GIORNATA

CASTELBUONESE-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

CATANIA S.PIO X A R.L.-PATERNO 1908

CITTA DI MESSINA S.R.L.-ACIREALE

CITTA DI SCORDIA-CITTA DI ROSOLINI

CITTA DI SIRACUSA-MODICA CALCIO

CITTA DI VITTORIA-GIARRE CALCIO

IGEA VIRTUS BARCELLONA-MISTERBIANCO

TAORMINA-SPORTING VIAGRANDE

4^ GIORNATA

ACIREALE-IGEA VIRTUS BARCELLONA

CITTA DI ROSOLINI-TAORMINA

GIARRE CALCIO-CASTELBUONESE

MISTERBIANCO-CITTA DI SIRACUSA

MODICA CALCIO-CATANIA S.PIO X A R.L.

PATERNO 1908-CITTA DI SCORDIA

SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI VITTORIA

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI MESSINA S.R.L.

5^ GIORNATA

CASTELBUONESE-SPORTING VIAGRANDE

CATANIA S.PIO X A R.L.-MISTERBIANCO

CITTA DI MESSINA S.R.L.-GIARRE CALCIO

CITTA DI SCORDIA-MODICA CALCIO

CITTA DI SIRACUSA-ACIREALE

CITTA DI VITTORIA-TAORMINA

IGEA VIRTUS BARCELLONA-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

PATERNO 1908-CITTA DI ROSOLINI

6^ GIORNATA

ACIREALE-CATANIA S.PIO X A R.L.

CITTA DI ROSOLINI-CITTA DI VITTORIA

GIARRE CALCIO-IGEA VIRTUS BARCELLONA

MISTERBIANCO-CITTA DI SCORDIA

MODICA CALCIO-PATERNO 1908

SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI MESSINA S.R.L.

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI SIRACUSA

TAORMINA-CASTELBUONESE

7^ GIORNATA

CASTELBUONESE-CITTA DI VITTORIA

CATANIA S.PIO X A R.L.-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

CITTA DI MESSINA S.R.L.-TAORMINA

CITTA DI SCORDIA-ACIREALE

CITTA DI SIRACUSA-GIARRE CALCIO

IGEA VIRTUS BARCELLONA-SPORTING VIAGRANDE

MODICA CALCIO-CITTA DI ROSOLINI

PATERNO 1908-MISTERBIANCO

8^ GIORNATA

ACIREALE-PATERNO 1908

CITTA DI ROSOLINI-CASTELBUONESE

CITTA DI VITTORIA-CITTA DI MESSINA S.R.L.

GIARRE CALCIO-CATANIA S.PIO X A R.L.

MISTERBIANCO-MODICA CALCIO

SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI SIRACUSA

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI SCORDIA

TAORMINA-IGEA VIRTUS BARCELLONA

9^ GIORNATA

CATANIA S.PIO X A R.L.-SPORTING VIAGRANDE

CITTA DI MESSINA S.R.L.-CASTELBUONESE

CITTA DI SCORDIA-GIARRE CALCIO

CITTA DI SIRACUSA-TAORMINA

IGEA VIRTUS BARCELLONA-CITTA DI VITTORIA

MISTERBIANCO-CITTA DI ROSOLINI

MODICA CALCIO-ACIREALE

PATERNO 1908-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

10^ GIORNATA

ACIREALE-MISTERBIANCO

CASTELBUONESE-IGEA VIRTUS BARCELLONA

CITTA DI ROSOLINI-CITTA DI MESSINA S.R.L.

CITTA DI VITTORIA-CITTA DI SIRACUSA

GIARRE CALCIO-PATERNO 1908

SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI SCORDIA

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-MODICA CALCIO

TAORMINA-CATANIA S.PIO X A R.L.

11^ GIORNATA

ACIREALE-CITTA DI ROSOLINI

CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI VITTORIA

CITTA DI SCORDIA-TAORMINA

CITTA DI SIRACUSA-CASTELBUONESE

IGEA VIRTUS BARCELLONA-CITTA DI MESSINA S.R.L.

MISTERBIANCO-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

MODICA CALCIO-GIARRE CALCIO

PATERNO 1908-SPORTING VIAGRANDE

12^ GIORNATA

CASTELBUONESE-CATANIA S.PIO X A R.L.

CITTA DI MESSINA S.R.L.-CITTA DI SIRACUSA

CITTA DI ROSOLINI-IGEA VIRTUS BARCELLONA

CITTA DI VITTORIA-CITTA DI SCORDIA

GIARRE CALCIO-MISTERBIANCO

SPORTING VIAGRANDE-MODICA CALCIO

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-ACIREALE

TAORMINA-PATERNO 1908

13^ GIORNATA

ACIREALE-GIARRE CALCIO

CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI MESSINA S.R.L.

CITTA DI SCORDIA-CASTELBUONESE

CITTA DI SIRACUSA-IGEA VIRTUS BARCELLONA

MISTERBIANCO-SPORTING VIAGRANDE

MODICA CALCIO-TAORMINA

PATERNO 1908-CITTA DI VITTORIA

SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI ROSOLINI

14^ GIORNATA

CASTELBUONESE-PATERNO 1908

CITTA DI MESSINA S.R.L.-CITTA DI SCORDIA

CITTA DI SIRACUSA-CITTA DI ROSOLINI

CITTA DI VITTORIA-MODICA CALCIO

GIARRE CALCIO-SPORTSOCCER MILAZZO 1937

IGEA VIRTUS BARCELLONA-CATANIA S.PIO X A R.L.

SPORTING VIAGRANDE-ACIREALE

TAORMINA-MISTERBIANCO

15^ GIORNATA

ACIREALE-TAORMINA

CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI SIRACUSA

CITTA DI ROSOLINI-GIARRE CALCIO

CITTA DI SCORDIA-IGEA VIRTUS BARCELLONA

MISTERBIANCO-CITTA DI VITTORIA

MODICA CALCIO-CASTELBUONESE

PATERNO 1908-CITTA DI MESSINA S.R.L.

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Mercoledì 22 Agosto 2018 - Aggiornato alle 04:38