Tutte le partite del girone dalla prima all'ultima giornata.
PALERMO - Questo il calendario completo del girone B dell'Eccellenza siciliana:
GIRONE B:
1^ GIORNATA
CASTELBUONESE-MISTERBIANCO
CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI ROSOLINI
CITTA DI MESSINA S.R.L.-MODICA CALCIO
CITTA DI SIRACUSA-CITTA DI SCORDIA
CITTA DI VITTORIA-ACIREALE
IGEA VIRTUS BARCELLONA-PATERNO 1908
SPORTING VIAGRANDE-GIARRE CALCIO
TAORMINA-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
2^ GIORNATA
ACIREALE-CASTELBUONESE
CITTA DI ROSOLINI-SPORTING VIAGRANDE
CITTA DI SCORDIA-CATANIA S.PIO X A R.L.
GIARRE CALCIO-TAORMINA
MISTERBIANCO-CITTA DI MESSINA S.R.L.
MODICA CALCIO-IGEA VIRTUS BARCELLONA
PATERNO 1908-CITTA DI SIRACUSA
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI VITTORIA
3^ GIORNATA
CASTELBUONESE-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
CATANIA S.PIO X A R.L.-PATERNO 1908
CITTA DI MESSINA S.R.L.-ACIREALE
CITTA DI SCORDIA-CITTA DI ROSOLINI
CITTA DI SIRACUSA-MODICA CALCIO
CITTA DI VITTORIA-GIARRE CALCIO
IGEA VIRTUS BARCELLONA-MISTERBIANCO
TAORMINA-SPORTING VIAGRANDE
4^ GIORNATA
ACIREALE-IGEA VIRTUS BARCELLONA
CITTA DI ROSOLINI-TAORMINA
GIARRE CALCIO-CASTELBUONESE
MISTERBIANCO-CITTA DI SIRACUSA
MODICA CALCIO-CATANIA S.PIO X A R.L.
PATERNO 1908-CITTA DI SCORDIA
SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI VITTORIA
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI MESSINA S.R.L.
5^ GIORNATA
CASTELBUONESE-SPORTING VIAGRANDE
CATANIA S.PIO X A R.L.-MISTERBIANCO
CITTA DI MESSINA S.R.L.-GIARRE CALCIO
CITTA DI SCORDIA-MODICA CALCIO
CITTA DI SIRACUSA-ACIREALE
CITTA DI VITTORIA-TAORMINA
IGEA VIRTUS BARCELLONA-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
PATERNO 1908-CITTA DI ROSOLINI
6^ GIORNATA
ACIREALE-CATANIA S.PIO X A R.L.
CITTA DI ROSOLINI-CITTA DI VITTORIA
GIARRE CALCIO-IGEA VIRTUS BARCELLONA
MISTERBIANCO-CITTA DI SCORDIA
MODICA CALCIO-PATERNO 1908
SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI MESSINA S.R.L.
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI SIRACUSA
TAORMINA-CASTELBUONESE
7^ GIORNATA
CASTELBUONESE-CITTA DI VITTORIA
CATANIA S.PIO X A R.L.-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
CITTA DI MESSINA S.R.L.-TAORMINA
CITTA DI SCORDIA-ACIREALE
CITTA DI SIRACUSA-GIARRE CALCIO
IGEA VIRTUS BARCELLONA-SPORTING VIAGRANDE
MODICA CALCIO-CITTA DI ROSOLINI
PATERNO 1908-MISTERBIANCO
8^ GIORNATA
ACIREALE-PATERNO 1908
CITTA DI ROSOLINI-CASTELBUONESE
CITTA DI VITTORIA-CITTA DI MESSINA S.R.L.
GIARRE CALCIO-CATANIA S.PIO X A R.L.
MISTERBIANCO-MODICA CALCIO
SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI SIRACUSA
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI SCORDIA
TAORMINA-IGEA VIRTUS BARCELLONA
9^ GIORNATA
CATANIA S.PIO X A R.L.-SPORTING VIAGRANDE
CITTA DI MESSINA S.R.L.-CASTELBUONESE
CITTA DI SCORDIA-GIARRE CALCIO
CITTA DI SIRACUSA-TAORMINA
IGEA VIRTUS BARCELLONA-CITTA DI VITTORIA
MISTERBIANCO-CITTA DI ROSOLINI
MODICA CALCIO-ACIREALE
PATERNO 1908-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
10^ GIORNATA
ACIREALE-MISTERBIANCO
CASTELBUONESE-IGEA VIRTUS BARCELLONA
CITTA DI ROSOLINI-CITTA DI MESSINA S.R.L.
CITTA DI VITTORIA-CITTA DI SIRACUSA
GIARRE CALCIO-PATERNO 1908
SPORTING VIAGRANDE-CITTA DI SCORDIA
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-MODICA CALCIO
TAORMINA-CATANIA S.PIO X A R.L.
11^ GIORNATA
ACIREALE-CITTA DI ROSOLINI
CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI VITTORIA
CITTA DI SCORDIA-TAORMINA
CITTA DI SIRACUSA-CASTELBUONESE
IGEA VIRTUS BARCELLONA-CITTA DI MESSINA S.R.L.
MISTERBIANCO-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
MODICA CALCIO-GIARRE CALCIO
PATERNO 1908-SPORTING VIAGRANDE
12^ GIORNATA
CASTELBUONESE-CATANIA S.PIO X A R.L.
CITTA DI MESSINA S.R.L.-CITTA DI SIRACUSA
CITTA DI ROSOLINI-IGEA VIRTUS BARCELLONA
CITTA DI VITTORIA-CITTA DI SCORDIA
GIARRE CALCIO-MISTERBIANCO
SPORTING VIAGRANDE-MODICA CALCIO
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-ACIREALE
TAORMINA-PATERNO 1908
13^ GIORNATA
ACIREALE-GIARRE CALCIO
CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI MESSINA S.R.L.
CITTA DI SCORDIA-CASTELBUONESE
CITTA DI SIRACUSA-IGEA VIRTUS BARCELLONA
MISTERBIANCO-SPORTING VIAGRANDE
MODICA CALCIO-TAORMINA
PATERNO 1908-CITTA DI VITTORIA
SPORTSOCCER MILAZZO 1937-CITTA DI ROSOLINI
14^ GIORNATA
CASTELBUONESE-PATERNO 1908
CITTA DI MESSINA S.R.L.-CITTA DI SCORDIA
CITTA DI SIRACUSA-CITTA DI ROSOLINI
CITTA DI VITTORIA-MODICA CALCIO
GIARRE CALCIO-SPORTSOCCER MILAZZO 1937
IGEA VIRTUS BARCELLONA-CATANIA S.PIO X A R.L.
SPORTING VIAGRANDE-ACIREALE
TAORMINA-MISTERBIANCO
15^ GIORNATA
ACIREALE-TAORMINA
CATANIA S.PIO X A R.L.-CITTA DI SIRACUSA
CITTA DI ROSOLINI-GIARRE CALCIO
CITTA DI SCORDIA-IGEA VIRTUS BARCELLONA
MISTERBIANCO-CITTA DI VITTORIA
MODICA CALCIO-CASTELBUONESE
PATERNO 1908-CITTA DI MESSINA S.R.L.