Il Palermo, nel periodo preso in considerazione, sarà impegnato per cinque volte in posticipo: a Verona contro l'Hellas, in casa contro l'Inter e contro la Lazio, a Milano contro il Milan e a Genova contro il Genoa. Due gli anticipi (all'Olimpico contro il Torino e in casa contro il Sassuolo), mentre alla sesta giornata la squadra di Iachini tornerà a giocare all'ora di pranzo, ad oltre un anno di distanza dall'ultima volta. Il Palermo giocherà alle 12.30 contro l'Empoli al "Renzo Barbera". Di seguito, il programma completo di anticipi e posticipi per il Palermo:: Hellas Verona - Palermo (lunedì 15 settembre, ore 20.45).: Palermo-Inter (domenica 21 settembre, ore 20.45).: Palermo-Lazio (lunedì 29 settembre, ore 21.00).: Empoli-Palermo (domenica 5 ottobre, ore 12.30).: Milan-Palermo (domenica 2 novembre, ore 20.45).: Genoa-Palermo (lunedì 24 novembre, ore 20.45).: Torino-Palermo (sabato 6 dicembre, ore 20.45).: Palermo-Sassuolo (sabato 13 dicembre, ore 18.00).