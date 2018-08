Presentati i calendari per il Girone B del Campionato di Eccellenza 2014/15: per i granata esordio in salita, a novembre la sfida al Siracusa di Mascara e compagni.









CASTELBUONO (PALERMO) - Un calendario impegnativo, quello dovrà affrontare la Castelbuonese: il girone B dell'Eccellenza è stato presentato nella conferenza stampa che si è tenuta stamane nella sede della Figc Lnd Sicilia, dove erano presenti, per la società granata, il presidente Fabio Capuana, il direttore sportivo Ivano Vetere, il responsabile per i rapporti istituzionali Francesco Prestianni e l'allenatore Fabio Vitale. L'esordio si disputerà il 7 settembre al "Luigi Failla", dove la squadra di mister Vitale affronterà il Misterbianco, che nello scorso campionato è stato semifinalista dei play off nazionali. Segue la trasferta al "Tupparello" di Acireale. Alla nona giornata, il 2 novembre, l'inedita sfida al "Celeste" di Messina. Mentre sarà molto atteso il match del 16 novembre al "De Nicola" con il Siracusa.













Lunedì 01 Settembre 2014 - 17:03