12.41 Comincia a muoversi qualcosa anche in casa Messina. I giallorossi stanno parlando col Grosseto per la punta Marco Giovio, ex Primavera del Palermo.

12.20 L'Apoel Nicosia avrebbe sondato il terreno per Ngoyi. Il Palermo sarebbe disposto a cedere il centrocampista, la cui volontà sarebbe però quella di rimanere in Sicilia.

12.00 Fibrillazione in casa Trapani per Mancosu: Faggiano prova a comprendere le reali intenzioni della punta, per correre eventualmente ai ripari.

11.35 Il nome nuovo è quello di Robert Acquafresca per l'attacco del Palermo. Ceravolo sta sondando il terreno, tuttavia sulla punta del Bologna c'è anche il Latina.

10.50 In casa Catania si sta seriamente pensando a intervenire per sostituire Terracciano, out per un mese. La pista più calda porta a Gillet. In avanti, potrebbe arrivare l'ex Pescara Ragusa, ora al Genoa.



10.10. Interesse del Palermo per il centrocampista belga Gaby Mudingayi, ex di Bologna e Inter. Il club di viale del fante, secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, ci starebbe pensando come colpo last minute per puntellare la zona mediana.

Messina sugli scudi, con due colpi che vanno a rinforzare la rosa di Grassadonia, mentre il Palermo non riesce a chiudere per l'attaccante Joao Silva per una manciata di secondi. Il Catania prende Jankovic, mentre il Trapani riesce a trattenere Mancosu. Facciamo il punto sulle quattro squadre siciliane di A, B e Lega Pro.I rosanero non riescono a completare il parco attaccanti, nonostante le numerose trattative intavolate da Ceravolo nel corso della giornata. Ad inizio giornata, il club di viale del Fante aveva provato a raggiungere l'accordo con la Lokomotiv Mosca per Victor Obinna ma i contatti col club russo sono via via scemati sino a spegnere la trattativa nella tarda mattinata. Dopodiché il Palermo ha fatto un sondaggio col Bologna per Robert Acquafresca ma anche in questo caso il tentativo col club rossoblu si è risolto con un nulla di fatto. A metà giornata il Manchester City ha proposto Guidetti al sodalizio di Zamparini, che ha gentilmente declinato l'offerta. A quel punto si è aperto un duello per un posto nella rosa di Iachini tra Mancosu e Joao Silva, con le quotazioni di quest'ultimo che salivano di ora in ora. In prima serata i rosa viravano sulla punta del Bari che a pochi minuti dalla chiusura delle trattative accettava il trasferimento. A quel punto è partita una corsa contro il tempo tra Palermo, club pugliese e Lega ma, in modo beffardo, il contratto veniva depositato con 33 secondi di ritardo. Siciliani e biancorossi hanno annunciato che faranno ricorso contro l'annullamento dell'operazione, la risposta arriverà in mattinata. In uscita, ufficializzato Hernandez all'Hull City, Sosa all'Empoli, Kosnic in prestito al club ungherese dell Honved, mentre è risoluzione contrattuale per Nappelo. Rimangono in stand-by le situazioni di Milanovic e Di Gennaro che potrebbero accasarsi al Vicenza.Alla fine le parole di Cosentino alla presentazione dei nuovi giocatori non sono state profetiche. "Non arriverà nessuno", aveva dichiarato il vice presidente del Catania, mentre alla fine dal Livorno arriva Anania per sostituire l'infortunato Terracciano mentre dal Parma si è concretizzato il prestito di Jankovic, centrocampista serbo classe 1995. Non un acquisto che intaccherà le scelte di Pellegrino, visto che a centrocampo le gerarchie sembrano ben definite, ma sicuramente una mossa che arricchisce la rosa etnea, partita col solo obiettivo di salire subito in serie A. Ci si poteva aspettare qualcosa in più probabilmente, anche se le parole di Cosentino erano state chiare. In extremis, risoluzione del contratto per Sciacca.Il colpo di mercato, sebbene non ci sia traccia di nuovi arrivi di peso, il Trapani è riuscito a farlo. Matteo Mancosu rimane alla corte di mister Boscaglia, nonostante le questioni sul rinnovo del contratto, nonostante le sirene del Parma e, soprattutto, nonostante un malcontento reso noto dall'agente dello stesso bomber. Il capocannoniere dello scorso campionato di Serie B sarà dunque al centro dell'attacco del Trapani anche quest'anno: se sarà un Mancosu svogliato o un Mancosu nuovamente concentrato alla causa granata, lo dirà soltanto il campo. La conferma della permanenza è giunta alle 22.57, quando Daniele Faggiano a LiveSicilia Sport ha dichiarato: "Ormai il mercato è chiuso, a questo punto rimane a Trapani". Intanto Boscaglia può tirare un sospiro di sollievo, così come tutta la tifoseria. Per il resto, le operazioni dell'ultima giornata hanno riguardato solo movimenti minori, con gli arrivi di Salviato e De Santis. Lascia il club granata l'attaccante Andrea Raimondi, che si trasferisce a titolo definitivo al Venezia.Due i colpi messi a segno da Ferrigno. Si tratta dell'esterno sinistro della Juventus Vladin Marin, entusiasta di iniziare l'avventura in riva allo Stretto: “Riparte da qui la mia nuova stagione con la speranza di far bene e ripagare al meglio questa splendida tifoseria”. Al fotofinish arriva in giallorosso anche il centrocampista Marco Bortoli, 19 anni, scuola Milan. Sino agli ultimi istanti di mercato, il presidente Lo Monaco e il ds Ferrigno hanno provato a convincere Daniele Portanova, nelle scorse settimane nel mirino del Palermo, a tornare in Sicilia: al momento la trattativa è in stand-by, tuttavia la risoluzione dell'accordo tra il centrale ex Bologna e il Genoa, consente al club peloritano di tentare un nuovo assalto nelle prossime ore. Nulla di fatto, invece, in attacco: Lo Monaco ha deciso di puntare, ancora una volta, sul fiuto del gol di Re Giorgio Corona.Il Catania annuncia di aver risolto consensualmente il contratto di Fabio Sciacca.Palermo e Bari, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbero pensando a presentare ricorso per il caso Joao Silva.Il mercato in uscita del Palermo potrebbe non essere chiuso. Il Vicenza, ripescato in Serie B, usufruirà di una proroga per completare gli acquisti. Nel mirino dei veneti ci sarebbero Milanovic e Di Gennaro.Il mancato passaggio di Joao Silva al Palermo per un ritardo di 33 secondi è da addebitare ad una titubanza dello stesso giocatore, come conferma il procuratore dello stesso, Davide Lippi: "E' arrivata la mail certificata dopo 40-33 secondi - ha detto Lippi a Sky Sport - e non è stata ratificata. C'è poco da dire, contano i numeri. Non dipende da noi, ci possono essere decisioni importanti che riguardano il cambio di vita. Il giocatore ha perso qualche minuto, è stata una decisione tardiva".Una corsa contro il tempo, ma sembra che il Palermo sia riuscito ad ingaggiare Joao Silva. A confermarlo, il presidente del Bari, Paparesta: "Abbiamo mandato anche la posta certificata - ha detto Paparesta a Sky - Joao Silva è del Palermo".Matteo Mancosu sarà ancora un attaccante del Trapani. Come dichiarato dal d.s. Daniele Faggiano a LiveSicilia Sport, il giocatore resterà in maglia granata: "Ormai il mercato è chiuso, a questo punto rimane a Trapani", ha dichiarato Faggiano.Matteo Materazzi, procuratore di Daniele Portanova, conferma la rescissione del contratto del difensore col Genoa: "L'abbiamo fatta quest'oggi, è svincolato".Joao Silva, obiettivo di mercato del Palermo per l'attacco, esce allo scoperto sulle trattative: "Il mio procuratore sta lavorando sul mio trasferimento al Palermo - ha detto il portoghese a calciomercato.it - e sono in attesa di notizie. Quella rosanero è una piazza molto prestigiosa e rappresenterebbe un passaggio importante per la mia carriera. Conosco il calore del pubblico di fede palermitana e non temo il salto di categoria. Mi sento pronto per la serie A".Portanova ha rescisso il contratto col Genoa. Adesso il Messina può tentare l'assalto al difensore.Il Messina starebbe preparando un ritorno che avrebbe del clamoroso: la squadra di Lo Monaco vuole riportare in giallorosso il difensore Daniele Portanova. Trattativa difficile, ma c'è ottimismo.Per Joao Silva al Palermo è questione di dettagli. Il suo agente, Davide Lippi, ha confermato le trattative tra i rosa e il Bari. A breve ulteriori sviluppi.L'offerta del Parma per il cartellino di Mancosu dovrebbe aggirarsi attorno a 1,5 milioni. I ducali provano a chiudere nel finale per l'attaccante del Trapani.Enis Nadarevic si allontana sempre più dal Trapani. L'esterno bosniaco, giunto da pochi mesi, è vicino al trasferimento allo Spezia.La Lega Serie B ufficializza gli ingaggi a titolo temporaneo per il Catania di Mattia Bortolussi dal Gubbio e Giuseppe Bonaccorso dal Vicenza.La Reggiana si inserisce su un obiettivo del Messina. La squadra emiliana avrebbe puntato il mirino sul fantasista Vincenzo Sarno, svincolato.Anania è ormai virtualmente un giocatore del Catania. Il portiere, proveniente dal Livorno, è ad un passo dal finalizzare l'accordo con gli etnei.Joao Silva e il Palermo sono più vicini: raggiunta un'intesa di massima col Bari per il trasferimento dell'attaccante portoghese. Accordo vicino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.Ufficiale, Sebastian Sosa passa dal Palermo all'Empoli, che girerà il giocatore al Vllaznia, come già detto in precedenza.Dopo la squalifica rimediata da Calaiò per l'espulsione ricevuta al termine del match col Lanciano, il Catania ha deciso di non cedere Edgar Cani. L'attaccante albanese, che sembrava ad un passo dal Varese, resterà in rossoazzurro.Il sito della Lega Serie B ufficializza due acquisti per il Trapani: si tratta di Gianluigi Salviato dal Ladispoli (prestito) e Alessandro Francesco De Santis dal Lecce.L'affaire Sosa si avvia alla conclusione. L'attaccante uruguaiano di proprietà del Palermo era stato ufficializzato negli scorsi giorni dal Vllaznia, squadra della massima serie albanese, ma una serie di problemi legati al contratto del giocatore hanno fatto saltare tutto. Ora le due parti sembrano essersi riavvicinate.Era il primo nome uscito fuori quest'oggi, rischia di restare l'ultimo: Il Palermo continua a spingere per il trasferimento di Joao Silva, attaccante del Bari.È il Parma la squadra di serie A che sta puntando con maggiore insistenza su Matteo Mancosu. Gli emiliani, che hanno ceduto Amauri, vogliono chiudere col Trapani per il capocannoniere dello scorso campionato di B.Altro nome per l'attacco del Palermo, sempre dalla Croazia: Ivan Santini, punta classe '89 del KV Kortrijk, è finito nel mirino dei rosa.Il Catania ha preso Filip Jankovic. Il centrocampista serbo classe '95 giunge dal Parma in prestito con diritto di riscatto.Il Messina è vicino alla chiusura della trattativa con l'Atalanta per portare in Sicilia il giovane Olausson. Il centrocampista svedese classe '95 è ad un passo.Aggiornamento sulla trattativa Kramaric-Palermo: l'attaccante è stato proposto ai rosanero, che per ora valutano anche altri nomi. Il profilo del croato resta in ballo per queste ultime ore di mercato.Il Venezia ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Raimondi dal Trapani.Arrivano i commenti di Steve Bruce, manager dell'Hull City, entusiasta per l'arrivo di Hernandez dal Palermo: "L'arrivo di Abel sottolinea quanto il club si sia portato avanti in così poco tempo - ha dichiarato il tecnico inglese - è un talento eccitante e, come me, sono sicuro che i tifosi vogliano vederlo subito in azione".I dettagli dell'affare Hernandez: il giocatore sigla col club inglese un contratto di tre anni con opzione per il quarto.L'Hull City ha ufficializzato l'ingaggio di Abel Hernandez dal Palermo. Le cifre del trasferimento non sono rese note, ma si tratta di un record per la società britannica.Da un'isola all'altra, il futuro di Samir Ujkani potrebbe proseguire in Sardegna: sul portiere del Palermo c'è da registrare un sondaggio del Cagliari.Il Catania continua a cercare un portiere: nella trattativa col Genoa per il trasferimento di Ragusa si prova ad inserire il cartellino di Eugenio Lamanna, estremo difensore rossoblù.Per Acquafresca sembra sia rimasto soltanto il Palermo: il Latina, altra squadra interessata all'attaccante, ha decisamente virato su Sforzini. Pronto un biennale per lui.Intanto all'Ata Executive di Milano è arrivato Alberto Fontana, procuratore di Samir Ujkani e Stefano Sorrentino, portieri del Palermo. Possibile incontro con la dirigenza rosanero.È Andrej Kramaric il nome nuovo per l'attacco del Palermo. Ai rosanero sarebbe stato proposto il trasferimento dell'attaccante croato, proveniente dal Rjieka e nel giro della Nazionale Under 21.Il Messina tratta l'ingaggio del trequartista Vincenzo Sarno, lo scorso anno alla Virtus Entella e attualmente svincolato.Andrea Raimondi ormai prossimo all'addio al Trapani. L'attaccante classe '90 è pronto a trasferirsi al Venezia.Il Catania ha depositato il contratto del giovane classe '99 Antonio De Rosa, proveniente dall'Internapoli Kennedy.Palermo interessato all'esterno Faraoni di proprietà dell'Udinese. Queste le parole dell'agente del calciatore: "Stiamo valutando proprio adesso in queste ore, visto che il tempo stringe - ha spiegato a Tuttomercatoweb il suo agente Giovanni Bia - c'è questo discorso aperto con il Torino che sta valutando adesso cosa fare dopo essere riuscito ormai a tesserare giocatori per quel ruolo. C'è un discorso aperto con il Palermo e con il Chievo, vediamo".Consigli va al Sassuolo, in un primo momento interessato ad Ujkani. Per il portiere albanese si chiudono le porte del club emiliano.Incontro tra il d.s. Ferrigno e il rappresentante di Pietro Balistreri, il Messina tratta l'ingaggio dell'attaccante classe '86.Catania, spunta Anania per la porta. Gli etnei sono vicini all'acquisto del portiere, lo scorso anno a Livorno.Si profila un'importanze operazione tra Casertana e Messina. I siciliani sarebbero interessati al difensore Conti e al terzino Tito. In cambio i campani dovrebbero ottenere De Bode.Il Messina è vicino a chiudere l'ingaggio di Marco Bortoli, centrocampista classe '94 scuola Milan. Il mediano ha disputato la scorsa stagione con la maglia del Bassano.Prende quota per il Palermo il nome di Acquafresca. Ceravolo tratta con il Bologna, l'affare potrebbe decollare nelle prossime ore.Samir Ujkani avrebbe chiesto la cessione al club. L'estremo albanese non avrebbe gradito l'atteggiamento della società, che ha deciso in extremis di puntare su Sorrentino. Si attendono novità a breve.Fase di stanca all'Ata Hotel. L'imminente pausa pranzo servirà ai ds per riordinare le idee e intavolare nuove trattative.Si allontana l'arrivo di Victor Obinna al Palermo. L'accordo con la Lokomotiv Mosca pare non essere stato trovato. Nel frattempo il Manchester City offre ai rosa la punta John Guidetti. Il club di viale del Fante starebbe riflettendo sulla proposta degli inglesi.Il Palermo prova a regalare a Iachini un altro attaccante. L'ultimo nome è quello di Obinna. Sull'ex clivense c'è anche il Cesena ma al momento i rosanero sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza. Parallelamente Ceravolo sta trattando Joao Silva del Bari.