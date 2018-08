: subito doppia seduta, alle 7.45 allo Stadio delle Palme e alle 16.30 al PalaMangano. Per la formazione che parteciperà alla prossima Serie A3 sarà una prima volta ricca di novità: saranno presenti in gruppo anche le nuove arrivate Giorgia Ermito, Giorgia Guerri e Giulia Manzotti. Nell'elenco delle convocate, presenti anche le ragazze delle giovanili e le Unger eleggibili per il nuovo campionato. Al comando di coach Piero Musumeci e dell’assistente Leonardo Avellone, con la supervisione del preparatore Marco Abate, le ragazze effettueranno il primo allenamento nella mattinata, esclusivamente lavoro atletico. Torneranno sul parquet nel pomeriggio.