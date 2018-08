TABELLINO

In virtù dell'uno a tre dell'andata, basta un gol di Contino nel finale per ipotecare il passaggio del turno. La curiosità di vedere Mascara e compagni per la prima volta al “De Simone” è tanta: sono infatti circa mille i tifosi accorsi allo stadio, che ha ottenuto il via libera dalla Commissione di Vigilanza proprio in occasione di questa partita. Il Città di Siracusa parte bene, al 13' Contino si libera del proprio avversario ma Fornoni blocca a terra. Al 16' Errante trova il varco giusto e con un perfetto diagonale trafigge Vitale, portando in vantaggio gli ospiti. Al 30' Carpinteri ha l'occasione buona ma sbaglia. La ripresa si apre con gli azzurri alla ricerca del pari. Orefice di testa non ci arriva per un soffio. Al 59' gol annullato a Panatteri. Poco dopo Pettinato, di testa, non realizza per pochissimi centimetri. All'84' ci prova Arena da fuori, palla di poco a lato. All'87' ci pensa D'Agosta. Entrato nella ripresa è imprendibile e viene atterrato in area da Monaco. Dal dischetto Contino realizza il suo secondo gol con la maglia del Città di Siracusa, siglando il definitivo 1-1. Non pienamente soddisfatto il tecnico aretuseo Jemma, nonostante la qualificazione: “Quando si viene da un tre a uno conquistato fuori casa puoi avere una piccola retromarcia nella gara di ritorno. Non siamo ancora al massimo per quanto riguarda la preparazione atletica, aspettiamo ancora una decina di giorni per iniziare a correre in una certa maniera. Siamo comunque rammaricati nonostante la qualificazione perchè per noi pareggiare è come perdere”.

Città di Siracusa-Città di Rosolini 1-1

Città di Siracusa: Vitale, Montella, Orlando, Arena, Orefice, Pettinato, Mascara, Scarano (55' Petrullo), Contino, Carpinteri, Panatteri (62' D'Agosta). A disposizione: Pandolfo, Liistro, Mazzamuto, Galati, Scirè. All. Jemma.

Città di Rosolini: Fornoni, Ulma, Martinez, Monaco, Di Dio, Gennaro, Implatini, Calabrese, Maieli, Errante, Ricca. A disposizione: Rosa, Di Stefano, Pizzo, Pisani. All. Trombatore.

Arbitro: Cutrufo di Catania. Assistenti: Gulizia-Tiralongo di Siracusa.

Reti: 16' Errante, 88' Contino (rig.)