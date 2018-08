PALERMO - Il Palermo, per la terza stagione consecutiva, non riesce a raggiungere quota diecimila abbonati. Si è infatti conclusa ieri la Campagna Abbonamenti 2014-2015 dell'U.S. Città di Palermo "Keep Calm and Tutti Al Barbera". Sono 9317 i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento: superata la quota abbonati del campionato di serie A 2012-2013 (9230), oltre che quella del campionato di serie B 2013-2014 (5239), ma il segnale dato dai tifosi non è certo dei più ottimistici. Dopo una stagione che ha portato alla promozione in massima serie con largo anticipo, la risposta della tifoseria si è mantenuta sulla stessa linea della stagione che ha portato alla retrocessione. Il Palermo non supera quota diecimila abbonati dalla stagione 2011-2012 (12514), ultimo anno di partecipazione alle coppe Europee.