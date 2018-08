Marta Menegatti e Victoria Orsi Toth vincono i Campionati Assoluti di beach volley, battendo in finale la coppia Momoli-Bacchi con un netto 2-0 (21-11, 21-17). Le campionesse d’Italia, che al terzo turno avevano eliminato le siciliane Mazzulla e Lo Re, non hanno concesso un solo set in tutta la fase finale, superando col medesimo risultato anche la coppia Giogoli-Sorokaite in semifinale. Per la categoria maschile, la vittoria è andata a Davide Lupo e Alex Ranghieri, che hanno battuto in finale Gianluca Casadei e Paolo Ficosecco col risultato di 2-0 (21-14, 21-14). In semifinale, Lupo e Ranghieri avevano eliminato senza troppi affanni la coppia composta da Francesco Vanni e Andrea Lupo. Anche per loro, percorso netto nella fase finale, senza alcun set concesso agli avversari.