, organizzato dalla Polisportiva Entes Sport, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Il Torneo maschile, valido come 40ª prova del Circuito Sicilia, è stato vinto da Antonino Calcò, tesserato per l'Atlethic Center di Cefalù, che ha battuto in finale col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 il portacolori del CT Brolo, Piero Laccoto, prima testa di serie. Nel tabellone femminile, 35ª prova del Circuito Sicilia, Federica Di Bennardo del CT Brolo ha superato in rimonta la barcellonese Debora Raia, prima testa di serie, col punteggio di 4-6 6-2 6-3. Nella finale del tabellone dei Non Classificati la vittoria è andata al padrone di casa, Massimo Costantino, che ha avuto la meglio su Antonio Vialdi del CT Brolo col punteggio di 6-0 6-1.