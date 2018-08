i 4 calciatori dell’Usd Aragona coinvolti in un grave incidente sulla statale Agrigento-Palermo nei pressi di Tumarrano, territorio di Cammarata. Secondo le prime ricostruzioni un’auto condotta da una persona anziana avrebbe tagliato la strada alla Citroen C3 che trasportava i calciatori Casisa, Castiglione, Trapani e Di Domenico e guidata da uno di loro, per evitare l’impatto l’auto è stata indirizzata in una scarpata che costeggia la strada.che hanno trasportato Castiglione, Trapani e Casisa al vicino ospedale di Mussomeli. Per Di Domenico è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ventinovenne all’ospedale “S.Elia” di Caltanissetta., i quattro calciatori hanno riportato delle escoriazioni e delle fratture non gravi. Messaggi di solidarietà e vicinanza arrivano dal presidente della squadra aragonese Angelo Galluzzo: “Il paese e la società intera sono vicini ai ragazzi coinvolti nell’incidente, spero che si possano riprendere presto per giocare e divertirsi a calcio e regalarci ancora tante emozioni”. La partita di oggi è stata rinviata.