Si spera solo che quello di sabato scorso in Coppa, sia solo un falso allarme, un brutto sogno, o meglio un incubo, e che oggi sia tutto diverso. Del resto una settimana fa, Beppe Iachini disse: “In campionato sarà tutto un altro Palermo”. Si spera. Sarebbe però sbagliato partire già prevenuti, fischiare al primo passaggio sbagliato di Pisano, arrivare già allo stadio muniti di “carabina” per sparare addosso alla squadra., e se poi arriverà un passo falso, allora sarà legittimo manifestare la propria disapprovazione. Ma questa squadra ha già delle lacune, difetti di fabbrica e allora non supportarla, sarebbe un grave errore. Iachini – uomo intelligente e umile come ben pochi – lo sa. È consapevole delle debolezze della sua ciurma, ha chiesto rinforzi, qualcuno è arrivato, ma come sempre sarà il campo a dare le sentenze sulle qualità dei calciatori prelevati dalla ditta Zamparini&Ceravolo. Stasera c’è una partita che qualche anno fa valeva la Champions, oggi invece i primi punti di questo campionato. Alcuni dubbi da sciogliere per Iachini che dovrà innanzitutto affidare le chiavi della porta ad uno tra Ujkani e Sorrentino., anche perché il suo mercato sembra essersi bruscamente interrotto, dopo le tre sberle prese da Ujkani in Coppa Italia. Poi tutto è possibile. Passiamo alla difesa, Munoz certo di una maglia da titolare, poi spazio probabilmente ad Andelkovic e ballottaggio Terzi-Bamba. Quest’ultimo potrebbe quindi esordire in massima serie. Centrocampo, Pisano e Lazaar sulle corsie esterne, Barreto e Bolzoni polmoni di zona mediana, con Rigoni in mezzo al campo, sempre se Iachini non gli preferirà Maresca. In avanti la coppia Vazquez-Dybala, con Belotti che scalpita in panchina. Nella Samp non dovrebbe esserci il “nemico” Bergessio, uno che nei derby ha sempre fatto male ai rosanero. In avanti Mihajlovic dovrebbe affidarsi al tandem Okaka-Eder. Tornelli aperti dalle 18,30, buon campionato a tutti.