Nella fase finale dei Campionati Assoluto di beach volley, in scena alle Capannine di Catania, le due siciliane sono state eliminate al quarto turno dall’azzurra Marta Menegatti e dalla italo/ungherese Victoria Orsi Toth, vincenti per 2-0 (21-16, 21-12). Le due affronteranno in semifinale la coppia Daniela Gioria-Laura Giombini, che ha superato con un secco 2-0 (21-15, 21-9) le avversarie Costantini-Gili. Per lo scudetto maschile, invece, approdano in semifinale Daniele Lupo e Alex Ranghieri (2-0 contro Rossi-Caminati), che affronteranno Gianluca Casadei e Paolo Ficosecco (2-1 contro Manni-Manni). Semifinali e finali sono in programma nella giornata di oggi: alle 16:30 inizierà il match che assegnerà lo scudetto per la categoria femminile, mentre la finale maschile avrà inizio alle 17:30.