SORRENTINO 6,5 Iachini gli consegna le chiavi della porta e lui non demerita. Smanaccia alcuni cross insidiosi ed è sicuro nelle palle alte. Nulla può sul gol.MUNOZ 6,5 Ha retto bene le avanzate di Okaka. Diligente e massiccio, non sbaglia nulla.TERZI 6 Dalla cessione a titolare. Certo che è proprio strano il calcio. Non è colpa sua in occasione del gol doriano.ANDELKOVIC 6 Impeccabile quando deve controllare gli attacchi blucerchiati. Un po' meno quando deve far ripartire la squadra, ma queste sono le sue caratteristiche.PISANO 5 Sarebbe stata sufficienza piena anche perché ha corso tantissimo ma si perde Gastaldello in occasione del gol blucerchiato e quest'errore costa due punti ai suoi compagni.BOLZONI 6,5 Corre a tutto campo e collabora nella composizione dell'azione offensiva. Gioca bene e da' respiro ai suoi compagni.RIGONI 6 Ha alti e bassi. Molto meglio nel primo tempo, poi nella ripresa cala un po'. Ha visione di gioco ma gli manca l'affondo decisivo.BARRETO 6 Fa assist per il gol di Dybala e guida la squadra verso il successo poi però svanito. In alcune azioni potrebbe fare meglio, soprattuto quando la squadra e' in superiorità numerica.DAPRELA' 6 Sufficiente. Non eccede e controlla bene la partita e la posizione.VAZQUEZ 6 Potrebbe spaccare la partita nel finale quando ha la palla del raddoppio, ma da ottima posizione spara alle stelle. Buono a tratti.DYBALA 8 Un leone. Gioca come se fosse una finale di Champions, segna, diverte e si diverte. Leggiadro e guizzante, una grande partita.BELOTTI S.VNGOYI 6 Entra e lotta su ogni pallone.