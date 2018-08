nell’ultima stagione alla BBC Group Cestistica Bernalda in DNB e ora free agent. Il primo allenamento della squadra al PalaFantozzi in vista della prossima Serie A è previsto per domani alle 17.30, dopo la conferenza di presentazione dell’ex Nba Jonny Flynn, e sarà aperto al pubblico. Tutti gli appassionati e i tifosi orlandini sono invitati a partecipare e incitare i ragazzi.Regista puro con una propensione innata per il gioco di squadra, Marisi è capace di leggere bene il gioco sia in attacco che in difesa ed ha una discreta abilità al tiro anche dalla lunga distanza. Cresciuto cestisticamente nel vivaio della Virtus Bologna, ha calcato i parquet della B1 con Riva del Garda nel 2001/02 e con Trapani nel 2002/03 e dell’A2 proprio a Capo d’Orlando dal 2003 al 2005. È stato uno dei protagonisti, dunque, della storica stagione 2004/05 in cui l’Orlandina vinse il campionato e approdò per la prima volta in Serie A. Oggi, come ieri, Stefano sarà utile all’Orlandina in un annata storica contribuendo ad innalzare il livello della qualità degli allenamenti grazie al grande talento e all’esperienza maturata negli anni.