Marchetti, nato a Bracciano (Roma), è un playmaker cresciuto nelle giovanili della Virtus Roma, squadra con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2010/11. Con i capitolini, Marchetti ha disputato nove incontri in massima serie fino alla stagione 2012/13, quando a gennaio viene ceduto in prestito in DNB alla Don Bosco Livorno, dove chiude con 12 presenze, 10,4 punti e 2,2 rimbalzi in 23,4 minuti di utilizzo medio. Nella passata stagione si trasferisce alla Vanoli Cremona in Serie A, dove colleziona in media 1,7 punti in 8,1 minuti di gioco. Nell’estate 2013 viene convocato dalla Nazionale Sperimentale.