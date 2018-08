Domenica 31 agosto, infatti, si disputerà la diciottesima edizione della gara podistica internazionale siciliana, uno degli appuntamenti più importanti del centro-sud. Anche quest’anno si snoderà sull’ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani) e sarà valida quale ottava prova del Gran Prix Regionale di corsa su strada. Sono pertanto già centinaia gli atleti della categoria amatori che da tutta la Sicilia che hanno fatto pervenire la loro adesione al comitato organizzazione. Come lo scorso anno si prevede la partecipazione di oltre 600 atleti senior e circa 200 delle categorie giovanili.per aggiudicarsi la vittoria assoluta della “Volata” nel tentativo di battere il record della gara stabilito nel 2011 dal keniano Micah Kogo in 29’16”. Molto numerosa quest’anno la partecipazione di atleti africani, appartenenti a sei nazioni diverse, ma qualificato appare anche il lotto degli italiani tra i quali figurano Gianmarco Buttazzo, campione italiano 2013 di mezza maratona e il siepista Yuri Floriani, appena tornato dagli europei di Zurigo.avrà inizio alle ore 16 di domenica con lo svolgimento delle categorie giovanili mentre alle ore 17.15 e alle 17.45 è prevista la partenza delle affollate batterie riservate agli amatori iscritti al Grax Prix Regionale. Alle ore 18.45, infine, sarà dato il via alla gara internazionale dei top runners cui seguirà la cerimonia di premiazione in piazza Bonaventura.