. Per i granata doppia seduta di allenamento per chiudere il programma settimanale, poi una giornata di pausa prima del ritorno in campo al PalAuriga. Intanto per i trapanesi ha parlato T.J. Bray, guardia proveniente da Princeton: "Il processo di ambientamento sta procedendo benissimo. Tutti i compagni, lo staff tecnico e la società stanno facendo di tutto per farmi sentire a mio agio e ne sto beneficiando, anche se è la mia prima esperienza professionale in Europa". Dall'esterno americano arrivano parole al miele per coach Lino Lardo: "Il coach sta lavorando al meglio per farci capire come dobbiamo diventare una squadra vincente e l’atmosfera è ideale, perché c’è sempre massima concentrazione e voglia di sacrificarsi uno per l’altro durante gli allenamenti. La fatica è tanta ma anche la soddisfazione è notevole. Avevo ricevuto ottime referenze sulla società e sul coach Lardo e le mie aspettative sono rispettate in pieno".